Crypto Rug Muncher（CRM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +1.40% 涨跌幅（1D） -1.21% 漲跌幅（7D） +12.35% 漲跌幅（7D） +12.35%

Crypto Rug Muncher（CRM）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，CRM 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。CRM 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，CRM 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.40%，过去 24 小时内变动为 -1.21%，过去 7 天内累计变动为 +12.35%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Crypto Rug Muncher（CRM）市场信息

市值 $ 304.21K$ 304.21K $ 304.21K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 304.21K$ 304.21K $ 304.21K 流通量 999.92M 999.92M 999.92M 总供应量 999,917,635.6564984 999,917,635.6564984 999,917,635.6564984

Crypto Rug Muncher 的当前市值为 $ 304.21K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CRM 的流通量为 999.92M，总供应量是 999917635.6564984，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 304.21K。