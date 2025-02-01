Crypto Perx 价格 (CPRX)
今天 Crypto Perx (CPRX) 的实时价格为 0.0000532 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CPRX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Crypto Perx 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.49 USD
- Crypto Perx 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Crypto Perx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Crypto Perx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000102776。
在过去60天内，Crypto Perx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000207706。
在过去90天内，Crypto Perx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00004726207313268396。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0000102776
|-19.31%
|60天
|$ -0.0000207706
|-39.04%
|90天
|$ -0.00004726207313268396
|-47.04%
Crypto Perx 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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+0.01%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The Crypto Banking Alliance based in Zug, Switzerland is the issuer of the Crypto Perx (CPRX) token. The 1st universal independent crypto rewards token.
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|1 CPRX 兑换 AUD
A$0.00008512
|1 CPRX 兑换 GBP
￡0.00004256
|1 CPRX 兑换 EUR
€0.000051072
|1 CPRX 兑换 USD
$0.0000532
|1 CPRX 兑换 MYR
RM0.00023674
|1 CPRX 兑换 TRY
₺0.00189924
|1 CPRX 兑换 JPY
¥0.00825664
|1 CPRX 兑换 RUB
₽0.005243924
|1 CPRX 兑换 INR
₹0.00461244
|1 CPRX 兑换 IDR
Rp0.872131008
|1 CPRX 兑换 PHP
₱0.003107944
|1 CPRX 兑换 EGP
￡E.0.002671704
|1 CPRX 兑换 BRL
R$0.000310688
|1 CPRX 兑换 CAD
C$0.00007714
|1 CPRX 兑换 BDT
৳0.006484548
|1 CPRX 兑换 NGN
₦0.082225388
|1 CPRX 兑换 UAH
₴0.002217376
|1 CPRX 兑换 VES
Bs0.0030856
|1 CPRX 兑换 PKR
Rs0.014835352
|1 CPRX 兑换 KZT
₸0.027550152
|1 CPRX 兑换 THB
฿0.001797628
|1 CPRX 兑换 TWD
NT$0.001752408
|1 CPRX 兑换 CHF
Fr0.000048412
|1 CPRX 兑换 HKD
HK$0.000414428
|1 CPRX 兑换 MAD
.د.م0.000533596