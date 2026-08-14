Crypto Paradise 今日价格

Crypto Paradise (SEAL) 今日实时价格为 $ 0.00225144，过去 24 小时内变化了 14.37%。当前 SEAL 兑 USD 的汇率为 $ 0.00225144 每 SEAL。

Crypto Paradise 目前市值在 $ 224,991 排名第 #-，流通供应量为 100.00M SEAL。过去 24 小时内，SEAL 的交易价格在 $ 0.001951（低点）和 $ 0.00229057（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00254273，而历史最低价为 $ 0.00143003。

短期表现方面，SEAL 在过去一小时内波动了 -0.16%，过去7 天内波动了 -6.00%。过去一天，总交易量达到 $ 6.94K。

Crypto Paradise（SEAL）市场信息

市值 $ 224.99K$ 224.99K $ 224.99K 成交量（24H） $ 6.94K$ 6.94K $ 6.94K 完全稀释市值 $ 224.99K$ 224.99K $ 224.99K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Crypto Paradise 的当前市值为 $ 224.99K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.94K。SEAL 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 224.99K。