Crypto Deal Token 今日价格

Crypto Deal Token (CDT) 今日实时价格为 $ 0.054579，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 CDT 兑 USD 的汇率为 $ 0.054579 每 CDT。

Crypto Deal Token 目前市值在 $ 30,073 排名第 #-，流通供应量为 551.00K CDT。过去 24 小时内，CDT 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 14.27，而历史最低价为 $ 0.052003。

短期表现方面，CDT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.01%。过去一天，总交易量达到 $ 1.09。

Crypto Deal Token（CDT）市场信息

市值 $ 30.07K$ 30.07K $ 30.07K 成交量（24H） $ 1.09$ 1.09 $ 1.09 完全稀释市值 $ 30.07K$ 30.07K $ 30.07K 流通量 551.00K 551.00K 551.00K 总供应量 551,000.0 551,000.0 551,000.0

Crypto Deal Token 的当前市值为 $ 30.07K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.09。CDT 的流通量为 551.00K，总供应量是 551000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 30.07K。