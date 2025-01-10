CryoDAO 价格 (CRYO)
今天 CryoDAO (CRYO) 的实时价格为 4.61 USD。目前其市值为 $ 13.71M USD。CRYO 兑换 USD 的价格为实时更新。
CryoDAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 40.26K USD
- CryoDAO 当天价格变化为 -2.71%
- 其循环供应量为 2.97M USD
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今天内，CryoDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.128548920275081。
在过去30天内，CryoDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.8844999620。
在过去60天内，CryoDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +16.0350773280。
在过去90天内，CryoDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.0189691382737036。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.128548920275081
|-2.71%
|30天
|$ +5.8844999620
|+127.65%
|60天
|$ +16.0350773280
|+347.83%
|90天
|$ +4.0189691382737036
|+679.99%
CryoDAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.48%
-2.71%
+22.89%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
CryoDAO is a decentralized collective funding high-impact research in the field of cryopreservation. CRYO is the governance token of CryoDAO.
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|1 CRYO 兑换 AUD
A$7.4221
|1 CRYO 兑换 GBP
￡3.7341
|1 CRYO 兑换 EUR
€4.4717
|1 CRYO 兑换 USD
$4.61
|1 CRYO 兑换 MYR
RM20.6989
|1 CRYO 兑换 TRY
₺163.2862
|1 CRYO 兑换 JPY
¥727.458
|1 CRYO 兑换 RUB
₽467.915
|1 CRYO 兑换 INR
₹396.1834
|1 CRYO 兑换 IDR
Rp74,354.8283
|1 CRYO 兑换 PHP
₱269.4084
|1 CRYO 兑换 EGP
￡E.233.0355
|1 CRYO 兑换 BRL
R$27.8444
|1 CRYO 兑换 CAD
C$6.6384
|1 CRYO 兑换 BDT
৳562.3278
|1 CRYO 兑换 NGN
₦7,136.1878
|1 CRYO 兑换 UAH
₴195.4179
|1 CRYO 兑换 VES
Bs244.33
|1 CRYO 兑换 PKR
Rs1,285.5446
|1 CRYO 兑换 KZT
₸2,423.7536
|1 CRYO 兑换 THB
฿159.5521
|1 CRYO 兑换 TWD
NT$151.9917
|1 CRYO 兑换 CHF
Fr4.1951
|1 CRYO 兑换 HKD
HK$35.8658
|1 CRYO 兑换 MAD
.د.م46.3766