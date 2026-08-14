CryingNTheCasino 今日价格

CryingNTheCasino (TEARY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.82%。当前 TEARY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TEARY。

CryingNTheCasino 目前市值在 $ 90,331 排名第 #-，流通供应量为 997.67M TEARY。过去 24 小时内，TEARY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TEARY 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -1.71%。过去一天，总交易量达到 --。

CryingNTheCasino（TEARY）市场信息

市值 $ 90.33K$ 90.33K $ 90.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 90.33K$ 90.33K $ 90.33K 流通量 997.67M 997.67M 997.67M 总供应量 997,669,227.8143371 997,669,227.8143371 997,669,227.8143371

CryingNTheCasino 的当前市值为 $ 90.33K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TEARY 的流通量为 997.67M，总供应量是 997669227.8143371，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 90.33K。