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Crux Finance 价格 (CRUX)

USD

Crux Finance (CRUX) 实时价格图表

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0.00%(1D)

今天 Crux Finance (CRUX) 的价格

今天 Crux Finance (CRUX) 的实时价格为 0.0033905 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CRUX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Crux Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.22 USD
- Crux Finance 当天价格变化为 -0.05%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Crux Finance (CRUX) 价格表现 USD

今天内，Crux Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Crux Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010383355
在过去60天内，Crux Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0021968595
在过去90天内，Crux Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001315018773193622

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.05%
30天$ -0.0010383355-30.62%
60天$ +0.0021968595+64.79%
90天$ +0.001315018773193622+63.36%

Crux Finance (CRUX) 价格分析

Crux Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00336307
$ 0.00336307$ 0.00336307

$ 0.00344639
$ 0.00344639$ 0.00344639

$ 0.01890537
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-0.05%

-21.36%

Crux Finance (CRUX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Crux Finance (CRUX)

The Crux token serves as the platform's primary payment option, providing subscribers a 30% discount, distributing 25% of revenue to staked token holders, and offering yield farming and a loyalty program based on user metrics.

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Crux Finance (CRUX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Crux Finance (CRUX) 的其他问题

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CRUX 兑换为当地货币

1 CRUX 兑换 AUD
A$0.00549261
1 CRUX 兑换 GBP
0.002746305
1 CRUX 兑换 EUR
0.003288785
1 CRUX 兑换 USD
$0.0033905
1 CRUX 兑换 MYR
RM0.015223345
1 CRUX 兑换 TRY
0.12009151
1 CRUX 兑换 JPY
¥0.53780111
1 CRUX 兑换 RUB
0.34664472
1 CRUX 兑换 INR
0.291955955
1 CRUX 兑换 IDR
Rp55.58195832
1 CRUX 兑换 PHP
0.198717205
1 CRUX 兑换 EGP
￡E.0.17142368
1 CRUX 兑换 BRL
R$0.02068205
1 CRUX 兑换 CAD
C$0.00488232
1 CRUX 兑换 BDT
0.41357319
1 CRUX 兑换 NGN
5.25656339
1 CRUX 兑换 UAH
0.14335034
1 CRUX 兑换 VES
Bs0.1796965
1 CRUX 兑换 PKR
Rs0.944152535
1 CRUX 兑换 KZT
1.78916685
1 CRUX 兑换 THB
฿0.117752065
1 CRUX 兑换 TWD
NT$0.11195431
1 CRUX 兑换 CHF
Fr0.003085355
1 CRUX 兑换 HKD
HK$0.02637809
1 CRUX 兑换 MAD
.د.م0.03404062