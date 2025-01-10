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Crust Shadow 价格 (CSM)

USD

Crust Shadow (CSM) 实时价格图表

$0.00580319
$0.00580319$0.00580319
+6.20%(1D)

今天 Crust Shadow (CSM) 的价格

今天 Crust Shadow (CSM) 的实时价格为 0.00580319 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CSM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Crust Shadow 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.85K USD
- Crust Shadow 当天价格变化为 +6.22%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Crust Shadow (CSM) 价格表现 USD

今天内，Crust Shadow 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00033981
在过去30天内，Crust Shadow 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005005994
在过去60天内，Crust Shadow 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0028987456
在过去90天内，Crust Shadow 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001438723901936407

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00033981+6.22%
30天$ +0.0005005994+8.63%
60天$ +0.0028987456+49.95%
90天$ +0.001438723901936407+32.96%

Crust Shadow (CSM) 价格分析

Crust Shadow 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00546254
$ 0.00546254$ 0.00546254

$ 0.00711311
$ 0.00711311$ 0.00711311

$ 0.166
$ 0.166$ 0.166

-0.28%

+6.22%

-15.28%

Crust Shadow (CSM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.85K
$ 4.85K$ 4.85K

0.00
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什么是Crust Shadow (CSM)

CRUST implements the incentive layer protocol for decentralized storage, and vision to building a decentralized cloud ecosystem.

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Crust Shadow (CSM) 资源

官网

大家还在问：关于 Crust Shadow (CSM) 的其他问题

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CSM 兑换为当地货币

1 CSM 兑换 AUD
A$0.0094011678
1 CSM 兑换 GBP
0.0047005839
1 CSM 兑换 EUR
0.0056290943
1 CSM 兑换 USD
$0.00580319
1 CSM 兑换 MYR
RM0.0260563231
1 CSM 兑换 TRY
0.2055489898
1 CSM 兑换 JPY
¥0.9205019978
1 CSM 兑换 RUB
0.5933181456
1 CSM 兑换 INR
0.4995966271
1 CSM 兑换 IDR
Rp93.5998256057
1 CSM 兑换 PHP
0.3401249659
1 CSM 兑换 EGP
￡E.0.2934673183
1 CSM 兑换 BRL
R$0.035399459
1 CSM 兑换 CAD
C$0.0083565936
1 CSM 兑换 BDT
0.7078731162
1 CSM 兑换 NGN
8.9971497122
1 CSM 兑换 UAH
0.2453588732
1 CSM 兑换 VES
Bs0.30756907
1 CSM 兑换 PKR
Rs1.6160143193
1 CSM 兑换 KZT
3.062343363
1 CSM 兑换 THB
฿0.2015447887
1 CSM 兑换 TWD
NT$0.1916213338
1 CSM 兑换 CHF
Fr0.0052809029
1 CSM 兑换 HKD
HK$0.0451488182
1 CSM 兑换 MAD
.د.م0.0582640276