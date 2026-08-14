Crown by Third Time Games 今日价格

Crown by Third Time Games (CROWN) 今日实时价格为 $ 0.00400842，过去 24 小时内变化了 10.88%。当前 CROWN 兑 USD 的汇率为 $ 0.00400842 每 CROWN。

Crown by Third Time Games 目前市值在 $ 1,001,995 排名第 #-，流通供应量为 250.00M CROWN。过去 24 小时内，CROWN 的交易价格在 $ 0.00359998（低点）和 $ 0.00523384（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.98，而历史最低价为 $ 0.00227347。

短期表现方面，CROWN 在过去一小时内波动了 -0.70%，过去7 天内波动了 +32.24%。过去一天，总交易量达到 $ 10.05K。

Crown by Third Time Games（CROWN）市场信息

市值 $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M 成交量（24H） $ 10.05K$ 10.05K $ 10.05K 完全稀释市值 $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M 流通量 250.00M 250.00M 250.00M 总供应量 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Crown by Third Time Games 的当前市值为 $ 1.00M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.05K。CROWN 的流通量为 250.00M，总供应量是 250000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.00M。