Crown BRLV 今日价格

Crown BRLV (BRLV) 今日实时价格为 $ 0.192422，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BRLV 兑 USD 的汇率为 $ 0.192422 每 BRLV。

Crown BRLV 目前市值在 $ 72,087,692 排名第 #-，流通供应量为 374.69M BRLV。过去 24 小时内，BRLV 的交易价格在 $ 0.192088（低点）和 $ 0.192871（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.204863，而历史最低价为 $ 0.187398。

短期表现方面，BRLV 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -1.48%。过去一天，总交易量达到 $ 2.42K。

Crown BRLV（BRLV）市场信息

市值 $ 72.09M$ 72.09M $ 72.09M 成交量（24H） $ 2.42K$ 2.42K $ 2.42K 完全稀释市值 $ 72.09M$ 72.09M $ 72.09M 流通量 374.69M 374.69M 374.69M 总供应量 374,686,338.2928299 374,686,338.2928299 374,686,338.2928299

Crown BRLV 的当前市值为 $ 72.09M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.42K。BRLV 的流通量为 374.69M，总供应量是 374686338.2928299，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 72.09M。