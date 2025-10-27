CrowdStrike xStock（CRWDX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 527.1 $ 527.1 $ 527.1 24H最低价 $ 530.71 $ 530.71 $ 530.71 24H最高价 24H最低价 $ 527.1$ 527.1 $ 527.1 24H最高价 $ 530.71$ 530.71 $ 530.71 历史最高 $ 534.76$ 534.76 $ 534.76 最低价 $ 403.98$ 403.98 $ 403.98 涨跌幅（1H） -0.00% 涨跌幅（1D） -0.67% 漲跌幅（7D） +8.74% 漲跌幅（7D） +8.74%

CrowdStrike xStock（CRWDX）当前实时价格为 $527.15。过去 24 小时内，CRWDX 的交易价格在 $ 527.1 至 $ 530.71 之间波动，市场活跃度显著。CRWDX 的历史最高价为 $ 534.76，历史最低价为 $ 403.98。

从短期表现来看，CRWDX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.00%，过去 24 小时内变动为 -0.67%，过去 7 天内累计变动为 +8.74%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CrowdStrike xStock（CRWDX）市场信息

市值 $ 213.27K$ 213.27K $ 213.27K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.13M$ 11.13M $ 11.13M 流通量 404.57 404.57 404.57 总供应量 21,120.0 21,120.0 21,120.0

CrowdStrike xStock 的当前市值为 $ 213.27K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CRWDX 的流通量为 404.57，总供应量是 21120.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.13M。