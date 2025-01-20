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Crosschain IOTX 价格 (CIOTX)

USD

Crosschain IOTX (CIOTX) 实时价格图表

$0.03435966
$0.03435966$0.03435966
-8.30%(1D)

今天 Crosschain IOTX (CIOTX) 的价格

今天 Crosschain IOTX (CIOTX) 的实时价格为 0.03435966 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CIOTX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Crosschain IOTX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 17.68K USD
- Crosschain IOTX 当天价格变化为 -8.32%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Crosschain IOTX (CIOTX) 价格表现 USD

今天内，Crosschain IOTX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00312137040382891
在过去30天内，Crosschain IOTX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0022682323
在过去60天内，Crosschain IOTX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0057002916
在过去90天内，Crosschain IOTX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00665207570630626

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00312137040382891-8.32%
30天$ -0.0022682323-6.60%
60天$ -0.0057002916-16.59%
90天$ -0.00665207570630626-16.21%

Crosschain IOTX (CIOTX) 价格分析

Crosschain IOTX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03350201
$ 0.03350201$ 0.03350201

$ 0.03803613
$ 0.03803613$ 0.03803613

$ 0.251782
$ 0.251782$ 0.251782

+0.05%

-8.32%

-1.30%

Crosschain IOTX (CIOTX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 17.68K
$ 17.68K$ 17.68K

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什么是Crosschain IOTX (CIOTX)

Crosschain Tokens, such as CIOTX, is a wrapped token that can be bridged to any networks via iotube.

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Crosschain IOTX (CIOTX) 资源

官网

大家还在问：关于 Crosschain IOTX (CIOTX) 的其他问题

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CIOTX 兑换为当地货币

1 CIOTX 兑换 AUD
A$0.054975456
1 CIOTX 兑换 GBP
0.0278313246
1 CIOTX 兑换 EUR
0.0329852736
1 CIOTX 兑换 USD
$0.03435966
1 CIOTX 兑换 MYR
RM0.1542748734
1 CIOTX 兑换 TRY
1.2228602994
1 CIOTX 兑换 JPY
¥5.36010696
1 CIOTX 兑换 RUB
3.506403303
1 CIOTX 兑换 INR
2.9731413798
1 CIOTX 兑换 IDR
Rp563.2730246304
1 CIOTX 兑换 PHP
2.0096965134
1 CIOTX 兑换 EGP
￡E.1.7306960742
1 CIOTX 兑换 BRL
R$0.2089067328
1 CIOTX 兑换 CAD
C$0.0494779104
1 CIOTX 兑换 BDT
4.1743550934
1 CIOTX 兑换 NGN
53.436143232
1 CIOTX 兑换 UAH
1.446541686
1 CIOTX 兑换 VES
Bs1.85542164
1 CIOTX 兑换 PKR
Rs9.5732884692
1 CIOTX 兑换 KZT
18.22779963
1 CIOTX 兑换 THB
฿1.1792235312
1 CIOTX 兑换 TWD
NT$1.1259660582
1 CIOTX 兑换 CHF
Fr0.0312672906
1 CIOTX 兑换 HKD
HK$0.2673181548
1 CIOTX 兑换 MAD
.د.م0.3449709864