Cross The Ages 今日价格

Cross The Ages (CTA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.74%。当前 CTA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CTA。

Cross The Ages 目前市值在 $ 114,509 排名第 #-，流通供应量为 499.04M CTA。过去 24 小时内，CTA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.462556，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CTA 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 -37.43%。过去一天，总交易量达到 $ 58.29。

Cross The Ages（CTA）市场信息

市值 $ 114.51K$ 114.51K $ 114.51K 成交量（24H） $ 58.29$ 58.29 $ 58.29 完全稀释市值 $ 114.51K$ 114.51K $ 114.51K 流通量 499.04M 499.04M 499.04M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Cross The Ages 的当前市值为 $ 114.51K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 58.29。CTA 的流通量为 499.04M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 114.51K。