今天 CropperFinance (CRP) 的价格

今天 CropperFinance (CRP) 的实时价格为 0.00144638 USD。目前其市值为 $ 232.47K USD。CRP 兑换 USD 的价格为实时更新。

CropperFinance 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 484.59 USD

- CropperFinance 当天价格变化为 +10.58%

- 其循环供应量为 160.00M USD

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