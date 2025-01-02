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CropperFinance 价格 (CRP)

USD

CropperFinance (CRP) 实时价格图表

$0.00144638
$0.00144638$0.00144638
+10.50%(1D)

今天 CropperFinance (CRP) 的价格

今天 CropperFinance (CRP) 的实时价格为 0.00144638 USD。目前其市值为 $ 232.47K USD。CRP 兑换 USD 的价格为实时更新。
CropperFinance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 484.59 USD
- CropperFinance 当天价格变化为 +10.58%
- 其循环供应量为 160.00M USD

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CropperFinance (CRP) 价格表现 USD

今天内，CropperFinance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00013844
在过去30天内，CropperFinance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002172027
在过去60天内，CropperFinance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005632375
在过去90天内，CropperFinance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0017581497162711815

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00013844+10.58%
30天$ -0.0002172027-15.01%
60天$ -0.0005632375-38.94%
90天$ -0.0017581497162711815-54.86%

CropperFinance (CRP) 价格分析

CropperFinance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00130617
$ 0.00130617$ 0.00130617

$ 0.00145012
$ 0.00145012$ 0.00145012

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

-0.05%

+10.58%

+0.03%

CropperFinance (CRP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 232.47K
$ 232.47K$ 232.47K

$ 484.59
$ 484.59$ 484.59

160.00M
160.00M 160.00M

什么是CropperFinance (CRP)

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CropperFinance (CRP) 资源

官网

大家还在问：关于 CropperFinance (CRP) 的其他问题

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CRP 兑换为当地货币

1 CRP 兑换 AUD
A$0.002314208
1 CRP 兑换 GBP
0.001157104
1 CRP 兑换 EUR
0.0013885248
1 CRP 兑换 USD
$0.00144638
1 CRP 兑换 MYR
RM0.0064653186
1 CRP 兑换 TRY
0.0510716778
1 CRP 兑换 JPY
¥0.2269080944
1 CRP 兑换 RUB
0.16127137
1 CRP 兑换 INR
0.1240126212
1 CRP 兑换 IDR
Rp23.3287064114
1 CRP 兑换 PHP
0.0838032572
1 CRP 兑换 EGP
￡E.0.0734182488
1 CRP 兑换 BRL
R$0.008967556
1 CRP 兑换 CAD
C$0.0020827872
1 CRP 兑换 BDT
0.17284241
1 CRP 兑换 NGN
2.2355104642
1 CRP 兑换 UAH
0.0609070618
1 CRP 兑换 VES
Bs0.07376538
1 CRP 兑换 PKR
Rs0.403106106
1 CRP 兑换 KZT
0.7592482534
1 CRP 兑换 THB
฿0.0495674426
1 CRP 兑换 TWD
NT$0.0475280468
1 CRP 兑换 CHF
Fr0.001301742
1 CRP 兑换 HKD
HK$0.0112383726
1 CRP 兑换 MAD
.د.م0.0146229018