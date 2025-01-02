CropperFinance 价格 (CRP)
今天 CropperFinance (CRP) 的实时价格为 0.00144638 USD。目前其市值为 $ 232.47K USD。CRP 兑换 USD 的价格为实时更新。
CropperFinance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 484.59 USD
- CropperFinance 当天价格变化为 +10.58%
- 其循环供应量为 160.00M USD
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今天内，CropperFinance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00013844。
在过去30天内，CropperFinance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002172027。
在过去60天内，CropperFinance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005632375。
在过去90天内，CropperFinance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0017581497162711815。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00013844
|+10.58%
|30天
|$ -0.0002172027
|-15.01%
|60天
|$ -0.0005632375
|-38.94%
|90天
|$ -0.0017581497162711815
|-54.86%
CropperFinance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.05%
+10.58%
+0.03%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Permission less yield farming platform on #solana , enabling any SPL project to offer yield farming to their holders in a few clicks.
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|1 CRP 兑换 AUD
A$0.002314208
|1 CRP 兑换 GBP
￡0.001157104
|1 CRP 兑换 EUR
€0.0013885248
|1 CRP 兑换 USD
$0.00144638
|1 CRP 兑换 MYR
RM0.0064653186
|1 CRP 兑换 TRY
₺0.0510716778
|1 CRP 兑换 JPY
¥0.2269080944
|1 CRP 兑换 RUB
₽0.16127137
|1 CRP 兑换 INR
₹0.1240126212
|1 CRP 兑换 IDR
Rp23.3287064114
|1 CRP 兑换 PHP
₱0.0838032572
|1 CRP 兑换 EGP
￡E.0.0734182488
|1 CRP 兑换 BRL
R$0.008967556
|1 CRP 兑换 CAD
C$0.0020827872
|1 CRP 兑换 BDT
৳0.17284241
|1 CRP 兑换 NGN
₦2.2355104642
|1 CRP 兑换 UAH
₴0.0609070618
|1 CRP 兑换 VES
Bs0.07376538
|1 CRP 兑换 PKR
Rs0.403106106
|1 CRP 兑换 KZT
₸0.7592482534
|1 CRP 兑换 THB
฿0.0495674426
|1 CRP 兑换 TWD
NT$0.0475280468
|1 CRP 兑换 CHF
Fr0.001301742
|1 CRP 兑换 HKD
HK$0.0112383726
|1 CRP 兑换 MAD
.د.م0.0146229018