Crome（CROME）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00949123 $ 0.00949123 $ 0.00949123 24H最低价 $ 0.00969534 $ 0.00969534 $ 0.00969534 24H最高价 24H最低价 $ 0.00949123$ 0.00949123 $ 0.00949123 24H最高价 $ 0.00969534$ 0.00969534 $ 0.00969534 历史最高 $ 0.322876$ 0.322876 $ 0.322876 最低价 $ 0.00907856$ 0.00907856 $ 0.00907856 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +2.15% 漲跌幅（7D） +2.87% 漲跌幅（7D） +2.87%

Crome（CROME）当前实时价格为 $0.00969534。过去 24 小时内，CROME 的交易价格在 $ 0.00949123 至 $ 0.00969534 之间波动，市场活跃度显著。CROME 的历史最高价为 $ 0.322876，历史最低价为 $ 0.00907856。

从短期表现来看，CROME 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +2.15%，过去 7 天内累计变动为 +2.87%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Crome（CROME）市场信息

市值 $ 9.70K$ 9.70K $ 9.70K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.70K$ 9.70K $ 9.70K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 总供应量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Crome 的当前市值为 $ 9.70K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CROME 的流通量为 1.00M，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.70K。