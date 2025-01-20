Croking 图标

Croking 价格 (CRK)

USD

Croking (CRK) 实时价格图表

$0.02257903
$0.02257903$0.02257903
0.00%(1D)

今天 Croking (CRK) 的价格

今天 Croking (CRK) 的实时价格为 0.02257903 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CRK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Croking 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 108.38 USD
- Croking 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 CRK兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 CRK 价格信息的首选平台。

Croking (CRK) 价格表现 USD

今天内，Croking 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Croking 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0131022453
在过去60天内，Croking 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0157327023
在过去90天内，Croking 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0016059444173287

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0131022453-58.02%
60天$ -0.0157327023-69.67%
90天$ -0.0016059444173287-6.64%

Croking (CRK) 价格分析

Croking 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 15.96
$ 15.96$ 15.96

--

--

0.00%

Croking (CRK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 108.38
$ 108.38$ 108.38

0.00
0.00 0.00

什么是Croking (CRK)

The ultimate utility token that combines the power of the Cronos Chain with unparalleled earning potential for investors. As a holder of CRK, you will be rewarded with WCRO tokens just for holding onto your CRK, which can be easily claimed on the dApp. But that's not all - CroKing also serves as a launchpad for cutting-edge projects, providing anti-rug pull protections to give you peace of mind as you invest. With a capped token supply, transparent developer information, and a thriving community with open lines of communication with the development team, CroKing is the go-to choice for those seeking exciting passive earning opportunities within the Cronos ecosystem.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Croking (CRK) 资源

官网

大家还在问：关于 Croking (CRK) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

CRK 兑换为当地货币

1 CRK 兑换 AUD
A$0.036126448
1 CRK 兑换 GBP
0.0182890143
1 CRK 兑换 EUR
0.0216758688
1 CRK 兑换 USD
$0.02257903
1 CRK 兑换 MYR
RM0.1013798447
1 CRK 兑换 TRY
0.8035876777
1 CRK 兑换 JPY
¥3.52232868
1 CRK 兑换 RUB
2.3041900115
1 CRK 兑换 INR
1.9537634659
1 CRK 兑换 IDR
Rp370.1479735632
1 CRK 兑换 PHP
1.3206474647
1 CRK 兑换 EGP
￡E.1.1373057411
1 CRK 兑换 BRL
R$0.1372805024
1 CRK 兑换 CAD
C$0.0325138032
1 CRK 兑换 BDT
2.7431263547
1 CRK 兑换 NGN
35.114907456
1 CRK 兑换 UAH
0.950577163
1 CRK 兑换 VES
Bs1.21926762
1 CRK 兑换 PKR
Rs6.2909693386
1 CRK 兑换 KZT
11.978175415
1 CRK 兑换 THB
฿0.7749123096
1 CRK 兑换 TWD
NT$0.7399148131
1 CRK 兑换 CHF
Fr0.0205469173
1 CRK 兑换 HKD
HK$0.1756648534
1 CRK 兑换 MAD
.د.م0.2266934612