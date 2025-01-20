Croking 价格 (CRK)
今天 Croking (CRK) 的实时价格为 0.02257903 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CRK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Croking 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 108.38 USD
- Croking 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Croking 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Croking 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0131022453。
在过去60天内，Croking 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0157327023。
在过去90天内，Croking 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0016059444173287。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0131022453
|-58.02%
|60天
|$ -0.0157327023
|-69.67%
|90天
|$ -0.0016059444173287
|-6.64%
Croking 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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0.00%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The ultimate utility token that combines the power of the Cronos Chain with unparalleled earning potential for investors. As a holder of CRK, you will be rewarded with WCRO tokens just for holding onto your CRK, which can be easily claimed on the dApp. But that's not all - CroKing also serves as a launchpad for cutting-edge projects, providing anti-rug pull protections to give you peace of mind as you invest. With a capped token supply, transparent developer information, and a thriving community with open lines of communication with the development team, CroKing is the go-to choice for those seeking exciting passive earning opportunities within the Cronos ecosystem.
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|1 CRK 兑换 AUD
A$0.036126448
|1 CRK 兑换 GBP
￡0.0182890143
|1 CRK 兑换 EUR
€0.0216758688
|1 CRK 兑换 USD
$0.02257903
|1 CRK 兑换 MYR
RM0.1013798447
|1 CRK 兑换 TRY
₺0.8035876777
|1 CRK 兑换 JPY
¥3.52232868
|1 CRK 兑换 RUB
₽2.3041900115
|1 CRK 兑换 INR
₹1.9537634659
|1 CRK 兑换 IDR
Rp370.1479735632
|1 CRK 兑换 PHP
₱1.3206474647
|1 CRK 兑换 EGP
￡E.1.1373057411
|1 CRK 兑换 BRL
R$0.1372805024
|1 CRK 兑换 CAD
C$0.0325138032
|1 CRK 兑换 BDT
৳2.7431263547
|1 CRK 兑换 NGN
₦35.114907456
|1 CRK 兑换 UAH
₴0.950577163
|1 CRK 兑换 VES
Bs1.21926762
|1 CRK 兑换 PKR
Rs6.2909693386
|1 CRK 兑换 KZT
₸11.978175415
|1 CRK 兑换 THB
฿0.7749123096
|1 CRK 兑换 TWD
NT$0.7399148131
|1 CRK 兑换 CHF
Fr0.0205469173
|1 CRK 兑换 HKD
HK$0.1756648534
|1 CRK 兑换 MAD
.د.م0.2266934612