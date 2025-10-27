Crocodile Finance（CROC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 13.68 $ 13.68 $ 13.68 24H最低价 $ 14.75 $ 14.75 $ 14.75 24H最高价 24H最低价 $ 13.68$ 13.68 $ 13.68 24H最高价 $ 14.75$ 14.75 $ 14.75 历史最高 $ 29.85$ 29.85 $ 29.85 最低价 $ 9.96$ 9.96 $ 9.96 涨跌幅（1H） +0.48% 涨跌幅（1D） +5.84% 漲跌幅（7D） -5.81% 漲跌幅（7D） -5.81%

Crocodile Finance（CROC）当前实时价格为 $14.76。过去 24 小时内，CROC 的交易价格在 $ 13.68 至 $ 14.75 之间波动，市场活跃度显著。CROC 的历史最高价为 $ 29.85，历史最低价为 $ 9.96。

从短期表现来看，CROC 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.48%，过去 24 小时内变动为 +5.84%，过去 7 天内累计变动为 -5.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Crocodile Finance（CROC）市场信息

市值 $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M 流通量 173.93K 173.93K 173.93K 总供应量 173,927.1726143236 173,927.1726143236 173,927.1726143236

Crocodile Finance 的当前市值为 $ 2.56M, 它过去 24 小时的交易量为 --。CROC 的流通量为 173.93K，总供应量是 173927.1726143236，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.56M。