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Crob Mob 价格 (CROB)

USD

Crob Mob (CROB) 实时价格图表

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+3.60%(1D)

今天 Crob Mob (CROB) 的价格

今天 Crob Mob (CROB) 的实时价格为 0.02250317 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CROB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Crob Mob 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 22.10K USD
- Crob Mob 当天价格变化为 +3.34%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Crob Mob (CROB) 价格表现 USD

今天内，Crob Mob 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00072737
在过去30天内，Crob Mob 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0048504727
在过去60天内，Crob Mob 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0063858865
在过去90天内，Crob Mob 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.007652808601179831

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00072737+3.34%
30天$ -0.0048504727-21.55%
60天$ -0.0063858865-28.37%
90天$ +0.007652808601179831+51.53%

Crob Mob (CROB) 价格分析

Crob Mob 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02017838
$ 0.02017838$ 0.02017838

$ 0.02447513
$ 0.02447513$ 0.02447513

$ 0.060856
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+0.35%

+3.34%

+0.58%

Crob Mob (CROB) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 22.10K
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什么是Crob Mob (CROB)

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Crob Mob (CROB) 资源

官网

大家还在问：关于 Crob Mob (CROB) 的其他问题

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CROB 兑换为当地货币

1 CROB 兑换 AUD
A$0.036005072
1 CROB 兑换 GBP
0.0182275677
1 CROB 兑换 EUR
0.0216030432
1 CROB 兑换 USD
$0.02250317
1 CROB 兑换 MYR
RM0.1010392333
1 CROB 兑换 TRY
0.8008878203
1 CROB 兑换 JPY
¥3.51049452
1 CROB 兑换 RUB
2.2964484985
1 CROB 兑换 INR
1.9471993001
1 CROB 兑换 IDR
Rp368.9043672048
1 CROB 兑换 PHP
1.3162104133
1 CROB 兑换 EGP
￡E.1.1334846729
1 CROB 兑换 BRL
R$0.1368192736
1 CROB 兑换 CAD
C$0.0324045648
1 CROB 兑换 BDT
2.7339101233
1 CROB 兑换 NGN
34.996929984
1 CROB 兑换 UAH
0.947383457
1 CROB 兑换 VES
Bs1.21517118
1 CROB 兑换 PKR
Rs6.2698332254
1 CROB 兑换 KZT
11.937931685
1 CROB 兑换 THB
฿0.7723087944
1 CROB 兑换 TWD
NT$0.7374288809
1 CROB 兑换 CHF
Fr0.0204778847
1 CROB 兑换 HKD
HK$0.1750746626
1 CROB 兑换 MAD
.د.م0.2259318268