Croatian Football Federation Token（VATRENI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24H最低价 $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24H最高价 24H最低价 $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 24H最高价 $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 历史最高 $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 最低价 $ 0.050045$ 0.050045 $ 0.050045 涨跌幅（1H） -0.02% 涨跌幅（1D） +3.80% 漲跌幅（7D） +10.86% 漲跌幅（7D） +10.86%

Croatian Football Federation Token（VATRENI）当前实时价格为 $1.17。过去 24 小时内，VATRENI 的交易价格在 $ 1.13 至 $ 1.17 之间波动，市场活跃度显著。VATRENI 的历史最高价为 $ 1.71，历史最低价为 $ 0.050045。

从短期表现来看，VATRENI 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.02%，过去 24 小时内变动为 +3.80%，过去 7 天内累计变动为 +10.86%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Croatian Football Federation Token（VATRENI）市场信息

市值 $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 25.02M$ 25.02M $ 25.02M 流通量 3.89M 3.89M 3.89M 总供应量 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157

Croatian Football Federation Token 的当前市值为 $ 4.56M, 它过去 24 小时的交易量为 --。VATRENI 的流通量为 3.89M，总供应量是 21359921.793765157，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.02M。