Cricket The Dog 今日价格

Cricket The Dog (CRICKET) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.98%。当前 CRICKET 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CRICKET。

Cricket The Dog 目前市值在 $ 23,084 排名第 #-，流通供应量为 961.43M CRICKET。过去 24 小时内，CRICKET 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CRICKET 在过去一小时内波动了 -6.16%，过去7 天内波动了 +30.01%。过去一天，总交易量达到 --。

Cricket The Dog（CRICKET）市场信息

市值 $ 23.08K$ 23.08K $ 23.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 23.08K$ 23.08K $ 23.08K 流通量 961.43M 961.43M 961.43M 总供应量 961,428,943.507371 961,428,943.507371 961,428,943.507371

Cricket The Dog 的当前市值为 $ 23.08K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CRICKET 的流通量为 961.43M，总供应量是 961428943.507371，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.08K。