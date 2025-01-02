CREDITS 价格 (CS)
今天 CREDITS (CS) 的实时价格为 0.00134061 USD。目前其市值为 $ 299.55K USD。CS 兑换 USD 的价格为实时更新。
CREDITS 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 377.05 USD
- CREDITS 当天价格变化为 +1.68%
- 其循环供应量为 223.46M USD
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今天内，CREDITS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，CREDITS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000445211。
在过去60天内，CREDITS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000875758。
在过去90天内，CREDITS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001752847516178067。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+1.68%
|30天
|$ +0.0000445211
|+3.32%
|60天
|$ +0.0000875758
|+6.53%
|90天
|$ +0.0001752847516178067
|+15.04%
CREDITS 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.01%
+1.68%
+1.78%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
CREDITS platform offers a new and unique technical implementation of blockchain technology with autonomous smart contracts, data protocol and its own internal cryptocurrency. We strive to achieve unique technical parameters of the network – more than 1,000,000 transactions per second. The average processing time of each transaction starts from 0.01 second with a very low cost of each transaction (as low as 0.0001%). CREDITS team has developed the MVP (Minimum Viable Product) and have confirmed the technical feasibility of implementation by industry experts.
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|1 CS 兑换 AUD
A$0.002144976
|1 CS 兑换 GBP
￡0.001072488
|1 CS 兑换 EUR
€0.0012869856
|1 CS 兑换 USD
$0.00134061
|1 CS 兑换 MYR
RM0.0059925267
|1 CS 兑换 TRY
₺0.0473369391
|1 CS 兑换 JPY
¥0.2102880846
|1 CS 兑换 RUB
₽0.1494646089
|1 CS 兑换 INR
₹0.1149707136
|1 CS 兑换 IDR
Rp21.6227389083
|1 CS 兑换 PHP
₱0.0776079129
|1 CS 兑换 EGP
￡E.0.0680627697
|1 CS 兑换 BRL
R$0.008311782
|1 CS 兑换 CAD
C$0.0019304784
|1 CS 兑换 BDT
৳0.160202895
|1 CS 兑换 NGN
₦2.0720334099
|1 CS 兑换 UAH
₴0.0564530871
|1 CS 兑换 VES
Bs0.06837111
|1 CS 兑换 PKR
Rs0.373628007
|1 CS 兑换 KZT
₸0.7037264073
|1 CS 兑换 THB
฿0.0459427047
|1 CS 兑换 TWD
NT$0.0440926629
|1 CS 兑换 CHF
Fr0.001206549
|1 CS 兑换 HKD
HK$0.0104165397
|1 CS 兑换 MAD
.د.م0.0135535671