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CREDITS 价格 (CS)

USD

CREDITS (CS) 实时价格图表

$0.00134053
$0.00134053$0.00134053
+1.60%(1D)

今天 CREDITS (CS) 的价格

今天 CREDITS (CS) 的实时价格为 0.00134061 USD。目前其市值为 $ 299.55K USD。CS 兑换 USD 的价格为实时更新。
CREDITS 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 377.05 USD
- CREDITS 当天价格变化为 +1.68%
- 其循环供应量为 223.46M USD

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CREDITS (CS) 价格表现 USD

今天内，CREDITS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，CREDITS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000445211
在过去60天内，CREDITS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000875758
在过去90天内，CREDITS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001752847516178067

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+1.68%
30天$ +0.0000445211+3.32%
60天$ +0.0000875758+6.53%
90天$ +0.0001752847516178067+15.04%

CREDITS (CS) 价格分析

CREDITS 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00131594
$ 0.00131594$ 0.00131594

$ 0.00134159
$ 0.00134159$ 0.00134159

$ 0.928758
$ 0.928758$ 0.928758

+0.01%

+1.68%

+1.78%

CREDITS (CS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 299.55K
$ 299.55K$ 299.55K

$ 377.05
$ 377.05$ 377.05

223.46M
223.46M 223.46M

什么是CREDITS (CS)

CREDITS platform offers a new and unique technical implementation of blockchain technology with autonomous smart contracts, data protocol and its own internal cryptocurrency. We strive to achieve unique technical parameters of the network – more than 1,000,000 transactions per second. The average processing time of each transaction starts from 0.01 second with a very low cost of each transaction (as low as 0.0001%). CREDITS team has developed the MVP (Minimum Viable Product) and have confirmed the technical feasibility of implementation by industry experts.

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CREDITS (CS) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 CREDITS (CS) 的其他问题

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CS 兑换为当地货币

1 CS 兑换 AUD
A$0.002144976
1 CS 兑换 GBP
0.001072488
1 CS 兑换 EUR
0.0012869856
1 CS 兑换 USD
$0.00134061
1 CS 兑换 MYR
RM0.0059925267
1 CS 兑换 TRY
0.0473369391
1 CS 兑换 JPY
¥0.2102880846
1 CS 兑换 RUB
0.1494646089
1 CS 兑换 INR
0.1149707136
1 CS 兑换 IDR
Rp21.6227389083
1 CS 兑换 PHP
0.0776079129
1 CS 兑换 EGP
￡E.0.0680627697
1 CS 兑换 BRL
R$0.008311782
1 CS 兑换 CAD
C$0.0019304784
1 CS 兑换 BDT
0.160202895
1 CS 兑换 NGN
2.0720334099
1 CS 兑换 UAH
0.0564530871
1 CS 兑换 VES
Bs0.06837111
1 CS 兑换 PKR
Rs0.373628007
1 CS 兑换 KZT
0.7037264073
1 CS 兑换 THB
฿0.0459427047
1 CS 兑换 TWD
NT$0.0440926629
1 CS 兑换 CHF
Fr0.001206549
1 CS 兑换 HKD
HK$0.0104165397
1 CS 兑换 MAD
.د.م0.0135535671