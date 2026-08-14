Creditlink Token 今日价格

Creditlink Token (CDL) 今日实时价格为 $ 0.00470678，过去 24 小时内变化了 2.58%。当前 CDL 兑 USD 的汇率为 $ 0.00470678 每 CDL。

Creditlink Token 目前市值在 $ 962,381 排名第 #-，流通供应量为 204.60M CDL。过去 24 小时内，CDL 的交易价格在 $ 0.00469137（低点）和 $ 0.00505741（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.143478，而历史最低价为 $ 0.00309543。

短期表现方面，CDL 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 +6.60%。过去一天，总交易量达到 $ 70.71K。

Creditlink Token（CDL）市场信息

市值 $ 962.38K$ 962.38K $ 962.38K 成交量（24H） $ 70.71K$ 70.71K $ 70.71K 完全稀释市值 $ 4.70M$ 4.70M $ 4.70M 流通量 204.60M 204.60M 204.60M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Creditlink Token 的当前市值为 $ 962.38K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 70.71K。CDL 的流通量为 204.60M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.70M。