Credible Finance 今日价格

Credible Finance (CRED) 今日实时价格为 $ 0.576385，过去 24 小时内变化了 2.42%。当前 CRED 兑 USD 的汇率为 $ 0.576385 每 CRED。

Credible Finance 目前市值在 $ 13,060,978 排名第 #-，流通供应量为 22.66M CRED。过去 24 小时内，CRED 的交易价格在 $ 0.547987（低点）和 $ 0.624934（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.042，而历史最低价为 $ 0.389346。

短期表现方面，CRED 在过去一小时内波动了 -0.19%，过去7 天内波动了 +2.76%。过去一天，总交易量达到 $ 360.49K。

Credible Finance（CRED）市场信息

市值 $ 13.06M$ 13.06M $ 13.06M 成交量（24H） $ 360.49K$ 360.49K $ 360.49K 完全稀释市值 $ 13.06M$ 13.06M $ 13.06M 流通量 22.66M 22.66M 22.66M 总供应量 22,663,357.939475 22,663,357.939475 22,663,357.939475

Credible Finance 的当前市值为 $ 13.06M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 360.49K。CRED 的流通量为 22.66M，总供应量是 22663357.939475，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.06M。