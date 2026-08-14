Crecoin 今日价格

Crecoin ($CREC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.26%。当前 $CREC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 $CREC。

Crecoin 目前市值在 $ 744,041 排名第 #-，流通供应量为 1.88B $CREC。过去 24 小时内，$CREC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00849716，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，$CREC 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +11.55%。过去一天，总交易量达到 $ 4.98。

Crecoin（$CREC）市场信息

市值 $ 744.04K$ 744.04K $ 744.04K 成交量（24H） $ 4.98$ 4.98 $ 4.98 完全稀释市值 $ 3.96M$ 3.96M $ 3.96M 流通量 1.88B 1.88B 1.88B 总供应量 9,999,999,897.257 9,999,999,897.257 9,999,999,897.257

Crecoin 的当前市值为 $ 744.04K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.98。$CREC 的流通量为 1.88B，总供应量是 9999999897.257，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.96M。