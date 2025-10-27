CreatorDAO（CREATOR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00584776 24H最高价 $ 0.00725918 历史最高 $ 0.02225446 最低价 $ 0.00269697 涨跌幅（1H） -2.74% 涨跌幅（1D） +10.49% 漲跌幅（7D） -22.15%

CreatorDAO（CREATOR）当前实时价格为 $0.00691166。过去 24 小时内，CREATOR 的交易价格在 $ 0.00584776 至 $ 0.00725918 之间波动，市场活跃度显著。CREATOR 的历史最高价为 $ 0.02225446，历史最低价为 $ 0.00269697。

从短期表现来看，CREATOR 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.74%，过去 24 小时内变动为 +10.49%，过去 7 天内累计变动为 -22.15%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CreatorDAO（CREATOR）市场信息

市值 $ 1.64M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 6.91M 流通量 237.75M 总供应量 1,000,000,000.0

CreatorDAO 的当前市值为 $ 1.64M, 它过去 24 小时的交易量为 --。CREATOR 的流通量为 237.75M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.91M。