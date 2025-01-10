Creator Platform 价格 (CTR)
今天 Creator Platform (CTR) 的实时价格为 0.00136765 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CTR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Creator Platform 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 101.29K USD
- Creator Platform 当天价格变化为 +83.03%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Creator Platform 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00062041。
在过去30天内，Creator Platform 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0010756747。
在过去60天内，Creator Platform 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0017031211。
在过去90天内，Creator Platform 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000797153558330554。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00062041
|+83.03%
|30天
|$ +0.0010756747
|+78.65%
|60天
|$ +0.0017031211
|+124.53%
|90天
|$ +0.000797153558330554
|+139.73%
Creator Platform 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+10.79%
+83.03%
+118.27%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Creator’s chain is based on Polkadot/Substrate for true interoperability, user-driven network governance and customizations that focus on DeFi, NFT and other Blockchain Services. The Creator Platform UI provides an end-user web application that is used for conveniently interacting with BaaS. The Creator Platform main Services
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|1 CTR 兑换 AUD
A$0.002215593
|1 CTR 兑换 GBP
￡0.0011077965
|1 CTR 兑换 EUR
€0.0013266205
|1 CTR 兑换 USD
$0.00136765
|1 CTR 兑换 MYR
RM0.0061407485
|1 CTR 兑换 TRY
₺0.048442163
|1 CTR 兑换 JPY
¥0.2170050255
|1 CTR 兑换 RUB
₽0.139445594
|1 CTR 兑换 INR
₹0.1177409885
|1 CTR 兑换 IDR
Rp22.0588678795
|1 CTR 兑换 PHP
₱0.0801579665
|1 CTR 兑换 EGP
￡E.0.0691620605
|1 CTR 兑换 BRL
R$0.008342665
|1 CTR 兑换 CAD
C$0.001969416
|1 CTR 兑换 BDT
৳0.166825947
|1 CTR 兑换 NGN
₦2.120377207
|1 CTR 兑换 UAH
₴0.057824242
|1 CTR 兑换 VES
Bs0.07248545
|1 CTR 兑换 PKR
Rs0.3808494955
|1 CTR 兑换 KZT
₸0.721708905
|1 CTR 兑换 THB
฿0.0474984845
|1 CTR 兑换 TWD
NT$0.045159803
|1 CTR 兑换 CHF
Fr0.0012445615
|1 CTR 兑换 HKD
HK$0.010640317
|1 CTR 兑换 MAD
.د.م0.013731206