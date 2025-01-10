Creator Platform 价格 (CTR)

USD

Creator Platform (CTR) 实时价格图表

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+83.00%(1D)

今天 Creator Platform (CTR) 的价格

今天 Creator Platform (CTR) 的实时价格为 0.00136765 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CTR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Creator Platform 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 101.29K USD
- Creator Platform 当天价格变化为 +83.03%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Creator Platform (CTR) 价格表现 USD

今天内，Creator Platform 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00062041
在过去30天内，Creator Platform 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0010756747
在过去60天内，Creator Platform 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0017031211
在过去90天内，Creator Platform 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000797153558330554

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00062041+83.03%
30天$ +0.0010756747+78.65%
60天$ +0.0017031211+124.53%
90天$ +0.000797153558330554+139.73%

Creator Platform (CTR) 价格分析

Creator Platform 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0.00164653
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$ 0.762991
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+10.79%

+83.03%

+118.27%

Creator Platform (CTR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 101.29K
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什么是Creator Platform (CTR)

Creator’s chain is based on Polkadot/Substrate for true interoperability, user-driven network governance and customizations that focus on DeFi, NFT and other Blockchain Services. The Creator Platform UI provides an end-user web application that is used for conveniently interacting with BaaS. The Creator Platform main Services

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Creator Platform (CTR) 资源

官网

大家还在问：关于 Creator Platform (CTR) 的其他问题

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CTR 兑换为当地货币

1 CTR 兑换 AUD
A$0.002215593
1 CTR 兑换 GBP
0.0011077965
1 CTR 兑换 EUR
0.0013266205
1 CTR 兑换 USD
$0.00136765
1 CTR 兑换 MYR
RM0.0061407485
1 CTR 兑换 TRY
0.048442163
1 CTR 兑换 JPY
¥0.2170050255
1 CTR 兑换 RUB
0.139445594
1 CTR 兑换 INR
0.1177409885
1 CTR 兑换 IDR
Rp22.0588678795
1 CTR 兑换 PHP
0.0801579665
1 CTR 兑换 EGP
￡E.0.0691620605
1 CTR 兑换 BRL
R$0.008342665
1 CTR 兑换 CAD
C$0.001969416
1 CTR 兑换 BDT
0.166825947
1 CTR 兑换 NGN
2.120377207
1 CTR 兑换 UAH
0.057824242
1 CTR 兑换 VES
Bs0.07248545
1 CTR 兑换 PKR
Rs0.3808494955
1 CTR 兑换 KZT
0.721708905
1 CTR 兑换 THB
฿0.0474984845
1 CTR 兑换 TWD
NT$0.045159803
1 CTR 兑换 CHF
Fr0.0012445615
1 CTR 兑换 HKD
HK$0.010640317
1 CTR 兑换 MAD
.د.م0.013731206