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Cream 价格 (CREAM)

USD

Cream (CREAM) 实时价格图表

$1.33
$1.33$1.33
+0.70%(1D)

今天 Cream (CREAM) 的价格

今天 Cream (CREAM) 的实时价格为 1.33 USD。目前其市值为 $ 3.08M USD。CREAM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cream 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Cream 当天价格变化为 +0.75%
- 其循环供应量为 2.32M USD

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Cream (CREAM) 价格表现 USD

今天内，Cream 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00985097
在过去30天内，Cream 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2495213000
在过去60天内，Cream 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.9260303220
在过去90天内，Cream 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4.841736848804823

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00985097+0.75%
30天$ +0.2495213000+18.76%
60天$ -0.9260303220-69.62%
90天$ -4.841736848804823-78.45%

Cream (CREAM) 价格分析

Cream 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.31
$ 1.31$ 1.31

$ 1.39
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$ 374.1
$ 374.1$ 374.1

-0.01%

+0.75%

-14.54%

Cream (CREAM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

--
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2.32M
2.32M 2.32M

什么是Cream (CREAM)

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Cream (CREAM) 资源

官网

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CREAM 兑换为当地货币

1 CREAM 兑换 VND
34,998.95
1 CREAM 兑换 AUD
A$2.0482
1 CREAM 兑换 GBP
0.9842
1 CREAM 兑换 EUR
1.1571
1 CREAM 兑换 USD
$1.33
1 CREAM 兑换 MYR
RM5.6392
1 CREAM 兑换 TRY
52.0695
1 CREAM 兑换 JPY
¥190.2964
1 CREAM 兑换 RUB
104.7242
1 CREAM 兑换 INR
113.8347
1 CREAM 兑换 IDR
Rp21,803.2752
1 CREAM 兑换 KRW
1,831.9553
1 CREAM 兑换 PHP
74.0677
1 CREAM 兑换 EGP
￡E.66.0611
1 CREAM 兑换 BRL
R$7.5411
1 CREAM 兑换 CAD
C$1.8221
1 CREAM 兑换 BDT
162.5792
1 CREAM 兑换 NGN
2,104.4191
1 CREAM 兑换 UAH
55.2615
1 CREAM 兑换 VES
Bs127.68
1 CREAM 兑换 PKR
Rs374.1157
1 CREAM 兑换 KZT
681.3457
1 CREAM 兑换 THB
฿43.3314
1 CREAM 兑换 TWD
NT$39.9133
1 CREAM 兑换 AED
د.إ4.8811
1 CREAM 兑换 CHF
Fr1.0906
1 CREAM 兑换 HKD
HK$10.4272
1 CREAM 兑换 MAD
.د.م12.2227
1 CREAM 兑换 MXN
$25.5892