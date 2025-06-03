Cream 价格 (CREAM)
今天 Cream (CREAM) 的实时价格为 1.33 USD。目前其市值为 $ 3.08M USD。CREAM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cream 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Cream 当天价格变化为 +0.75%
- 其循环供应量为 2.32M USD
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今天内，Cream 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00985097。
在过去30天内，Cream 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2495213000。
在过去60天内，Cream 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.9260303220。
在过去90天内，Cream 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4.841736848804823。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00985097
|+0.75%
|30天
|$ +0.2495213000
|+18.76%
|60天
|$ -0.9260303220
|-69.62%
|90天
|$ -4.841736848804823
|-78.45%
Cream 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.01%
+0.75%
-14.54%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 CREAM 兑换 VND
₫34,998.95
|1 CREAM 兑换 AUD
A$2.0482
|1 CREAM 兑换 GBP
￡0.9842
|1 CREAM 兑换 EUR
€1.1571
|1 CREAM 兑换 USD
$1.33
|1 CREAM 兑换 MYR
RM5.6392
|1 CREAM 兑换 TRY
₺52.0695
|1 CREAM 兑换 JPY
¥190.2964
|1 CREAM 兑换 RUB
₽104.7242
|1 CREAM 兑换 INR
₹113.8347
|1 CREAM 兑换 IDR
Rp21,803.2752
|1 CREAM 兑换 KRW
₩1,831.9553
|1 CREAM 兑换 PHP
₱74.0677
|1 CREAM 兑换 EGP
￡E.66.0611
|1 CREAM 兑换 BRL
R$7.5411
|1 CREAM 兑换 CAD
C$1.8221
|1 CREAM 兑换 BDT
৳162.5792
|1 CREAM 兑换 NGN
₦2,104.4191
|1 CREAM 兑换 UAH
₴55.2615
|1 CREAM 兑换 VES
Bs127.68
|1 CREAM 兑换 PKR
Rs374.1157
|1 CREAM 兑换 KZT
₸681.3457
|1 CREAM 兑换 THB
฿43.3314
|1 CREAM 兑换 TWD
NT$39.9133
|1 CREAM 兑换 AED
د.إ4.8811
|1 CREAM 兑换 CHF
Fr1.0906
|1 CREAM 兑换 HKD
HK$10.4272
|1 CREAM 兑换 MAD
.د.م12.2227
|1 CREAM 兑换 MXN
$25.5892