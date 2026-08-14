Cratos 今日价格

Cratos (CRTS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.18%。当前 CRTS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CRTS。

Cratos 目前市值在 $ 3,144,798 排名第 #-，流通供应量为 49.27B CRTS。过去 24 小时内，CRTS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00747511，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CRTS 在过去一小时内波动了 -0.70%，过去7 天内波动了 -4.01%。过去一天，总交易量达到 --。

Cratos（CRTS）市场信息

市值 $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M 流通量 49.27B 49.27B 49.27B 总供应量 96,299,900,000.0 96,299,900,000.0 96,299,900,000.0

Cratos 的当前市值为 $ 3.14M, 它过去 24 小时的交易量为 --。CRTS 的流通量为 49.27B，总供应量是 96299900000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.80M。