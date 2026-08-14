CRASH CAT 今日价格

CRASH CAT (CRASHCAT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.09%。当前 CRASHCAT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CRASHCAT。

CRASH CAT 目前市值在 $ 92,457 排名第 #-，流通供应量为 818.24M CRASHCAT。过去 24 小时内，CRASHCAT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CRASHCAT 在过去一小时内波动了 -0.11%，过去7 天内波动了 +2.86%。过去一天，总交易量达到 $ 1.41K。

CRASH CAT（CRASHCAT）市场信息

市值 $ 92.46K$ 92.46K $ 92.46K 成交量（24H） $ 1.41K$ 1.41K $ 1.41K 完全稀释市值 $ 92.46K$ 92.46K $ 92.46K 流通量 818.24M 818.24M 818.24M 总供应量 818,244,027.2582419 818,244,027.2582419 818,244,027.2582419

CRASH CAT 的当前市值为 $ 92.46K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.41K。CRASHCAT 的流通量为 818.24M，总供应量是 818244027.2582419，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 92.46K。