CraftCoin 价格 (CRC)
今天 CraftCoin (CRC) 的实时价格为 0.206717 USD。目前其市值为 $ 138.82K USD。CRC 兑换 USD 的价格为实时更新。
CraftCoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.15K USD
- CraftCoin 当天价格变化为 -54.10%
- 其循环供应量为 671.54K USD
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今天内，CraftCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2436940131360391。
在过去30天内，CraftCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，CraftCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，CraftCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.2436940131360391
|-54.10%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
CraftCoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-23.47%
-54.10%
-70.32%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft. It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024.
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|1 CRC 兑换 AUD
A$0.33281437
|1 CRC 兑换 GBP
￡0.16744077
|1 CRC 兑换 EUR
€0.20051549
|1 CRC 兑换 USD
$0.206717
|1 CRC 兑换 MYR
RM0.92815933
|1 CRC 兑换 TRY
₺7.32191614
|1 CRC 兑换 JPY
¥32.6199426
|1 CRC 兑换 RUB
₽20.9817755
|1 CRC 兑换 INR
₹17.76525898
|1 CRC 兑换 IDR
Rp3,334.14469451
|1 CRC 兑换 PHP
₱12.08054148
|1 CRC 兑换 EGP
￡E.10.45161152
|1 CRC 兑换 BRL
R$1.24857068
|1 CRC 兑换 CAD
C$0.29767248
|1 CRC 兑换 BDT
৳25.21533966
|1 CRC 兑换 NGN
₦319.99378166
|1 CRC 兑换 UAH
₴8.76273363
|1 CRC 兑换 VES
Bs10.956001
|1 CRC 兑换 PKR
Rs57.64510262
|1 CRC 兑换 KZT
₸108.68352992
|1 CRC 兑换 THB
฿7.15447537
|1 CRC 兑换 TWD
NT$6.81545949
|1 CRC 兑换 CHF
Fr0.18811247
|1 CRC 兑换 HKD
HK$1.60825826
|1 CRC 兑换 MAD
.د.م2.07957302