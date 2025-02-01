Cradle Games 价格 (CRADLE)
今天 Cradle Games (CRADLE) 的实时价格为 3.27 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CRADLE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cradle Games 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 17.96K USD
- Cradle Games 当天价格变化为 +9.10%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Cradle Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.272785。
在过去30天内，Cradle Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Cradle Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Cradle Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.272785
|+9.10%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
|--
Cradle Games 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.64%
+9.10%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
CRADLE - Introduction Bridging groundbreaking VR experiences and next-gen streaming innovation, $CRADLE isn’t just a token—it’s your gateway to the future of gaming and esports. A Token with Purpose, Innovation, and Impact $CRADLE is the lifeblood of two revolutionary platforms: Cradle of Sins: A VR & PC cross-play multiplayer fantasy game redefining immersive gaming. Streamble: A livestream hub that combines interactive game streaming, live betting, and seamless tournament experiences.
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|1 CRADLE 兑换 AUD
A$5.232
|1 CRADLE 兑换 GBP
￡2.616
|1 CRADLE 兑换 EUR
€3.1392
|1 CRADLE 兑换 USD
$3.27
|1 CRADLE 兑换 MYR
RM14.5515
|1 CRADLE 兑换 TRY
₺116.739
|1 CRADLE 兑换 JPY
¥507.504
|1 CRADLE 兑换 RUB
₽322.3239
|1 CRADLE 兑换 INR
₹283.509
|1 CRADLE 兑换 IDR
Rp53,606.5488
|1 CRADLE 兑换 PHP
₱191.0334
|1 CRADLE 兑换 EGP
￡E.164.2194
|1 CRADLE 兑换 BRL
R$19.0968
|1 CRADLE 兑换 CAD
C$4.7415
|1 CRADLE 兑换 BDT
৳398.5803
|1 CRADLE 兑换 NGN
₦5,054.0793
|1 CRADLE 兑换 UAH
₴136.2936
|1 CRADLE 兑换 VES
Bs189.66
|1 CRADLE 兑换 PKR
Rs911.8722
|1 CRADLE 兑换 KZT
₸1,693.4022
|1 CRADLE 兑换 THB
฿110.4933
|1 CRADLE 兑换 TWD
NT$107.7138
|1 CRADLE 兑换 CHF
Fr2.9757
|1 CRADLE 兑换 HKD
HK$25.4733
|1 CRADLE 兑换 MAD
.د.م32.7981