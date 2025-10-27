Crackcoon（CHEWY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00145338$ 0.00145338 $ 0.00145338 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.17% 涨跌幅（1D） +2.67% 漲跌幅（7D） +10.57% 漲跌幅（7D） +10.57%

Crackcoon（CHEWY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，CHEWY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。CHEWY 的历史最高价为 $ 0.00145338，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，CHEWY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.17%，过去 24 小时内变动为 +2.67%，过去 7 天内累计变动为 +10.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Crackcoon（CHEWY）市场信息

市值 $ 9.96K$ 9.96K $ 9.96K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.96K$ 9.96K $ 9.96K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Crackcoon 的当前市值为 $ 9.96K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CHEWY 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.96K。