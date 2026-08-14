Covenant Foundation 今日价格

Covenant Foundation (CVT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 9.93%。当前 CVT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CVT。

Covenant Foundation 目前市值在 $ 44,046 排名第 #-，流通供应量为 534.72M CVT。过去 24 小时内，CVT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CVT 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +5.59%。过去一天，总交易量达到 --。

Covenant Foundation（CVT）市场信息

市值 $ 44.05K$ 44.05K $ 44.05K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 82.37K$ 82.37K $ 82.37K 流通量 534.72M 534.72M 534.72M 总供应量 999,992,872.488752 999,992,872.488752 999,992,872.488752

Covenant Foundation 的当前市值为 $ 44.05K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CVT 的流通量为 534.72M，总供应量是 999992872.488752，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 82.37K。