Covalent X Token 今日价格

Covalent X Token (CXT) 今日实时价格为 $ 0.00237247，过去 24 小时内变化了 2.44%。当前 CXT 兑 USD 的汇率为 $ 0.00237247 每 CXT。

Covalent X Token 目前市值在 $ 2,303,395 排名第 #-，流通供应量为 967.15M CXT。过去 24 小时内，CXT 的交易价格在 $ 0.00232065（低点）和 $ 0.00245146（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.262856，而历史最低价为 $ 0.00219711。

短期表现方面，CXT 在过去一小时内波动了 +0.83%，过去7 天内波动了 -7.46%。过去一天，总交易量达到 $ 139.87K。

Covalent X Token（CXT）市场信息

市值 $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M 成交量（24H） $ 139.87K$ 139.87K $ 139.87K 完全稀释市值 $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M 流通量 967.15M 967.15M 967.15M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Covalent X Token 的当前市值为 $ 2.30M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 139.87K。CXT 的流通量为 967.15M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.37M。