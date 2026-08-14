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Covalent X Token 当前实时价格为 0.00237247 USD。CXT 市值为 2,303,395 USD。追踪Malaysia的 CXT 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Covalent X Token 当前实时价格为 0.00237247 USD。CXT 市值为 2,303,395 USD。追踪Malaysia的 CXT 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Covalent X Token 价格 (CXT)

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1 CXT 兑换为 USD 的实时价格：

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mexc
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USD
Covalent X Token (CXT) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 12:14:44 (UTC+8)

Covalent X Token 今日价格

Covalent X Token (CXT) 今日实时价格为 $ 0.00237247，过去 24 小时内变化了 2.44%。当前 CXT 兑 USD 的汇率为 $ 0.00237247 每 CXT。

Covalent X Token 目前市值在 $ 2,303,395 排名第 #-，流通供应量为 967.15M CXT。过去 24 小时内，CXT 的交易价格在 $ 0.00232065（低点）和 $ 0.00245146（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.262856，而历史最低价为 $ 0.00219711

短期表现方面，CXT 在过去一小时内波动了 +0.83%，过去7 天内波动了 -7.46%。过去一天，总交易量达到 $ 139.87K

Covalent X Token（CXT）市场信息

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

$ 139.87K
$ 139.87K$ 139.87K

$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M

967.15M
967.15M 967.15M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Covalent X Token 的当前市值为 $ 2.30M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 139.87K。CXT 的流通量为 967.15M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.37M

Covalent X Token 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.00232065
$ 0.00232065$ 0.00232065
24H最低价
$ 0.00245146
$ 0.00245146$ 0.00245146
24H最高价

$ 0.00232065
$ 0.00232065$ 0.00232065

$ 0.00245146
$ 0.00245146$ 0.00245146

$ 0.262856
$ 0.262856$ 0.262856

$ 0.00219711
$ 0.00219711$ 0.00219711

+0.83%

-2.43%

-7.46%

-7.46%

Covalent X Token（CXT）价格历史 USD

今天内，Covalent X Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Covalent X Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007682921
在过去60天内，Covalent X Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011744110
在过去90天内，Covalent X Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000000009452478086

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-2.43%
30天$ -0.0007682921-32.38%
60天$ -0.0011744110-49.50%
90天$ -0.0000000009452478086-0.00%

Covalent X Token 的价格预测

Covalent X Token（CXT）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，CXT 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Covalent X Token (CXT) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Covalent X Token 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Covalent X Token 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Covalent X Token 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 CXT 2026–2027 年价格的预测。

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关于 Covalent X Token

Covalent X Token 的实时价格是多少？

当前价格为 ¥0.0162030244928171994000，过去 24 小时价格变动 -2.43%。

市场情绪如何影响 CXT？

市场情绪受宏观经济状况、行业新闻以及 -- 生态系统发展动态的影响。积极的市场情绪通常与交易量上升和短期价格上涨相关。

Covalent X Token 的市值和全球排名是多少？

Covalent X Token 的市值为 ¥15731269.77438394290000，排名为第 2107 位，凸显了其在整体市场中的影响力和规模。

近期的交易活动如何？

CXT 的 24 小时交易量为 ¥--，表明全球交易者的活跃度很高。

CXT 今天的波动性如何？

该代币的波动性以 --% 衡量，帮助交易者评估市场是处于稳定状态还是快速波动。

今天的 24 小时交易区间是多少？

它在 ¥0.0158491145469726630000 和 ¥0.0167424947093795292000 之间波动，表明了日内价格的强弱。

哪些长期因素会影响 Covalent X Token？

影响因素包括流通供应量（967146350.7608603 枚代币）、Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Data Availability,Coinbase Ventures Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio 内的采用趋势以及 -- 网络的整体吸引力。

人们还问：关于Covalent X Token的其他问题

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