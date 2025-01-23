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CounosX 价格 (CCXX)

USD

CounosX (CCXX) 实时价格图表

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-2.10%(1D)

今天 CounosX (CCXX) 的价格

今天 CounosX (CCXX) 的实时价格为 0.119219 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CCXX 兑换 USD 的价格为实时更新。
CounosX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 27.04K USD
- CounosX 当天价格变化为 -2.14%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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CounosX (CCXX) 价格表现 USD

今天内，CounosX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0026131974765317
在过去30天内，CounosX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0022667823
在过去60天内，CounosX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0030024709
在过去90天内，CounosX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00499919725039149

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0026131974765317-2.14%
30天$ -0.0022667823-1.90%
60天$ -0.0030024709-2.51%
90天$ +0.00499919725039149+4.38%

CounosX (CCXX) 价格分析

CounosX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.118955
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$ 0.122211
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$ 636.33
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CounosX (CCXX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 27.04K
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什么是CounosX (CCXX)

CounosX has it's own Blockchain and will supply about 21 million coins, until now about 18,400,000 coins mined.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

CounosX (CCXX) 资源

官网

大家还在问：关于 CounosX (CCXX) 的其他问题

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CCXX 兑换为当地货币

1 CCXX 兑换 AUD
A$0.18955821
1 CCXX 兑换 GBP
0.09656739
1 CCXX 兑换 EUR
0.11445024
1 CCXX 兑换 USD
$0.119219
1 CCXX 兑换 MYR
RM0.53052455
1 CCXX 兑换 TRY
4.25134954
1 CCXX 兑换 JPY
¥18.67088759
1 CCXX 兑换 RUB
11.83248575
1 CCXX 兑换 INR
10.30886693
1 CCXX 兑换 IDR
Rp1,954.40952336
1 CCXX 兑换 PHP
6.99577092
1 CCXX 兑换 EGP
￡E.5.99790789
1 CCXX 兑换 BRL
R$0.70816086
1 CCXX 兑换 CAD
C$0.17048317
1 CCXX 兑换 BDT
14.53994924
1 CCXX 兑换 NGN
185.69909097
1 CCXX 兑换 UAH
5.007198
1 CCXX 兑换 VES
Bs6.557045
1 CCXX 兑换 PKR
Rs33.23587282
1 CCXX 兑换 KZT
62.1250209
1 CCXX 兑换 THB
฿4.04629286
1 CCXX 兑换 TWD
NT$3.90680663
1 CCXX 兑换 CHF
Fr0.1072971
1 CCXX 兑换 HKD
HK$0.92871601
1 CCXX 兑换 MAD
.د.م1.18980562