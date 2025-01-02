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Cost Hot Dog 价格 (COST)

USD

Cost Hot Dog (COST) 实时价格图表

$0.00127842
$0.00127842$0.00127842
+9.50%(1D)

今天 Cost Hot Dog (COST) 的价格

今天 Cost Hot Dog (COST) 的实时价格为 0.00127842 USD。目前其市值为 $ 1.21M USD。COST 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cost Hot Dog 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 203.34K USD
- Cost Hot Dog 当天价格变化为 +9.53%
- 其循环供应量为 949.39M USD

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Cost Hot Dog (COST) 价格表现 USD

今天内，Cost Hot Dog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00011124
在过去30天内，Cost Hot Dog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008885134
在过去60天内，Cost Hot Dog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009944324
在过去90天内，Cost Hot Dog 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002407425774803329

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00011124+9.53%
30天$ -0.0008885134-69.50%
60天$ -0.0009944324-77.78%
90天$ -0.002407425774803329-65.31%

Cost Hot Dog (COST) 价格分析

Cost Hot Dog 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00114621
$ 0.00114621$ 0.00114621

$ 0.00127871
$ 0.00127871$ 0.00127871

$ 0.061631
$ 0.061631$ 0.061631

+2.05%

+9.53%

-35.24%

Cost Hot Dog (COST) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

$ 203.34K
$ 203.34K$ 203.34K

949.39M
949.39M 949.39M

什么是Cost Hot Dog (COST)

$COST the greatest fight against inflation.

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Cost Hot Dog (COST) 资源

官网

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COST 兑换为当地货币

1 COST 兑换 AUD
A$0.002045472
1 COST 兑换 GBP
0.001022736
1 COST 兑换 EUR
0.0012272832
1 COST 兑换 USD
$0.00127842
1 COST 兑换 MYR
RM0.0057145374
1 COST 兑换 TRY
0.0451410102
1 COST 兑换 JPY
¥0.2006224506
1 COST 兑换 RUB
0.14190462
1 COST 兑换 INR
0.1095733782
1 COST 兑换 IDR
Rp20.6196745326
1 COST 兑换 PHP
0.0739310286
1 COST 兑换 EGP
￡E.0.0648925992
1 COST 兑换 BRL
R$0.0081051828
1 COST 兑换 CAD
C$0.0018409248
1 COST 兑换 BDT
0.15277119
1 COST 兑换 NGN
1.9789685916
1 COST 兑换 UAH
0.0537703452
1 COST 兑换 VES
Bs0.06519942
1 COST 兑换 PKR
Rs0.356103891
1 COST 兑换 KZT
0.6710810106
1 COST 兑换 THB
฿0.043785885
1 COST 兑换 TWD
NT$0.0420216654
1 COST 兑换 CHF
Fr0.001150578
1 COST 兑换 HKD
HK$0.0099333234
1 COST 兑换 MAD
.د.م0.012912042