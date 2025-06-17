CosmicSwap 价格 (COSMIC)
今天 CosmicSwap (COSMIC) 的实时价格为 0.02376348 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。COSMIC 兑换 USD 的价格为实时更新。
CosmicSwap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- CosmicSwap 当天价格变化为 -0.11%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，CosmicSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，CosmicSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002997620。
在过去60天内，CosmicSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003683981。
在过去90天内，CosmicSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000605993140319883。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.11%
|30天
|$ -0.0002997620
|-1.26%
|60天
|$ -0.0003683981
|-1.55%
|90天
|$ -0.000605993140319883
|-2.48%
CosmicSwap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
-0.11%
-0.21%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
CosmicSwap is a yield aggregator and farm running on the Binance Smart Chain and uses PancakeSwap as the primary exchange with a cool new feature that lets you earn COSMIC tokens for staking and providing liquidity. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the system and create a suitable and sustainable environment for people to yield farms with high APR.
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|1 COSMIC 兑换 VND
₫625.3359762
|1 COSMIC 兑换 AUD
A$0.0363581244
|1 COSMIC 兑换 GBP
￡0.0173473404
|1 COSMIC 兑换 EUR
€0.0204365928
|1 COSMIC 兑换 USD
$0.02376348
|1 COSMIC 兑换 MYR
RM0.1007571552
|1 COSMIC 兑换 TRY
₺0.9358058424
|1 COSMIC 兑换 JPY
¥3.4359615732
|1 COSMIC 兑换 RUB
₽1.8628191972
|1 COSMIC 兑换 INR
₹2.04960015
|1 COSMIC 兑换 IDR
Rp389.5651835712
|1 COSMIC 兑换 KRW
₩32.41932759
|1 COSMIC 兑换 PHP
₱1.3495280292
|1 COSMIC 兑换 EGP
￡E.1.1919761568
|1 COSMIC 兑换 BRL
R$0.1304615052
|1 COSMIC 兑换 CAD
C$0.032080698
|1 COSMIC 兑换 BDT
৳2.9048477952
|1 COSMIC 兑换 NGN
₦36.7285970532
|1 COSMIC 兑换 UAH
₴0.9868973244
|1 COSMIC 兑换 VES
Bs2.42387496
|1 COSMIC 兑换 PKR
Rs6.729817536
|1 COSMIC 兑换 KZT
₸12.179971674
|1 COSMIC 兑换 THB
฿0.7723131
|1 COSMIC 兑换 TWD
NT$0.7014979296
|1 COSMIC 兑换 AED
د.إ0.0872119716
|1 COSMIC 兑换 CHF
Fr0.0192484188
|1 COSMIC 兑换 HKD
HK$0.1863056832
|1 COSMIC 兑换 MAD
.د.م0.216247668
|1 COSMIC 兑换 MXN
$0.4498426764