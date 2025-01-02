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Cosmic Universe Magick 价格 (MAGICK)

USD

Cosmic Universe Magick (MAGICK) 实时价格图表

$0.00621958
$0.00621958$0.00621958
+8.30%(1D)

今天 Cosmic Universe Magick (MAGICK) 的价格

今天 Cosmic Universe Magick (MAGICK) 的实时价格为 0.00621958 USD。目前其市值为 $ 397.38K USD。MAGICK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cosmic Universe Magick 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.77K USD
- Cosmic Universe Magick 当天价格变化为 +8.33%
- 其循环供应量为 63.89M USD

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Cosmic Universe Magick (MAGICK) 价格表现 USD

今天内，Cosmic Universe Magick 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00047803
在过去30天内，Cosmic Universe Magick 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0028344249
在过去60天内，Cosmic Universe Magick 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002762780
在过去90天内，Cosmic Universe Magick 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001153698704055338

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00047803+8.33%
30天$ -0.0028344249-45.57%
60天$ -0.0002762780-4.44%
90天$ -0.001153698704055338-15.64%

Cosmic Universe Magick (MAGICK) 价格分析

Cosmic Universe Magick 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0057413
$ 0.0057413$ 0.0057413

$ 0.00621538
$ 0.00621538$ 0.00621538

$ 4.44
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+1.90%

+8.33%

+0.65%

Cosmic Universe Magick (MAGICK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 397.38K
$ 397.38K$ 397.38K

$ 5.77K
$ 5.77K$ 5.77K

63.89M
63.89M 63.89M

什么是Cosmic Universe Magick (MAGICK)

MAGICK is the utility token for Cosmic Universe, a fantasy worldbuilder MMORPG.

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Cosmic Universe Magick (MAGICK) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Cosmic Universe Magick (MAGICK) 的其他问题

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MAGICK 兑换为当地货币

1 MAGICK 兑换 AUD
A$0.009951328
1 MAGICK 兑换 GBP
0.004975664
1 MAGICK 兑换 EUR
0.0059707968
1 MAGICK 兑换 USD
$0.00621958
1 MAGICK 兑换 MYR
RM0.0278015226
1 MAGICK 兑换 TRY
0.2196133698
1 MAGICK 兑换 JPY
¥0.9760386894
1 MAGICK 兑换 RUB
0.69037338
1 MAGICK 兑换 INR
0.5330802018
1 MAGICK 兑换 IDR
Rp100.3157924074
1 MAGICK 兑换 PHP
0.3596783114
1 MAGICK 兑换 EGP
￡E.0.3157058808
1 MAGICK 兑换 BRL
R$0.0394321372
1 MAGICK 兑换 CAD
C$0.0089561952
1 MAGICK 兑换 BDT
0.74323981
1 MAGICK 兑换 NGN
9.6277854484
1 MAGICK 兑换 UAH
0.2615955348
1 MAGICK 兑换 VES
Bs0.31719858
1 MAGICK 兑换 PKR
Rs1.732464009
1 MAGICK 兑换 KZT
3.2648441294
1 MAGICK 兑换 THB
฿0.213020615
1 MAGICK 兑换 TWD
NT$0.2044375946
1 MAGICK 兑换 CHF
Fr0.005597622
1 MAGICK 兑换 HKD
HK$0.0483261366
1 MAGICK 兑换 MAD
.د.م0.062817758