Core Scientific xStock 今日价格

Core Scientific xStock (CORZX) 今日实时价格为 $ 20.13，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 CORZX 兑 USD 的汇率为 $ 20.13 每 CORZX。

Core Scientific xStock 目前市值在 $ 123,368 排名第 #-，流通供应量为 5.89K CORZX。过去 24 小时内，CORZX 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 29.69，而历史最低价为 $ 19.75。

短期表现方面，CORZX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 1.23K。

Core Scientific xStock（CORZX）市场信息

市值 $ 123.37K$ 123.37K $ 123.37K 成交量（24H） $ 1.23K$ 1.23K $ 1.23K 完全稀释市值 $ 98.91M$ 98.91M $ 98.91M 流通量 5.89K 5.89K 5.89K 总供应量 4,913,832.460524222 4,913,832.460524222 4,913,832.460524222

Core Scientific xStock 的当前市值为 $ 123.37K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.23K。CORZX 的流通量为 5.89K，总供应量是 4913832.460524222，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 98.91M。