Core MSCI Emerging Markets xStock 今日价格

Core MSCI Emerging Markets xStock (IEMGX) 今日实时价格为 $ 81.71，过去 24 小时内变化了 0.93%。当前 IEMGX 兑 USD 的汇率为 $ 81.71 每 IEMGX。

Core MSCI Emerging Markets xStock 目前市值在 $ 259,414 排名第 #-，流通供应量为 3.17K IEMGX。过去 24 小时内，IEMGX 的交易价格在 $ 79.03（低点）和 $ 81.71（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 164.83，而历史最低价为 $ 29.97。

短期表现方面，IEMGX 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 +1.13%。过去一天，总交易量达到 $ 1.63K。

Core MSCI Emerging Markets xStock（IEMGX）市场信息

市值 $ 259.41K$ 259.41K $ 259.41K 成交量（24H） $ 1.63K$ 1.63K $ 1.63K 完全稀释市值 $ 259.41K$ 259.41K $ 259.41K 流通量 3.17K 3.17K 3.17K 总供应量 3,174.452822164896 3,174.452822164896 3,174.452822164896

Core MSCI Emerging Markets xStock 的当前市值为 $ 259.41K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.63K。IEMGX 的流通量为 3.17K，总供应量是 3174.452822164896，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 259.41K。