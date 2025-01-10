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CORE ID 价格 (CID)

USD

CORE ID (CID) 实时价格图表

$0.00235474
$0.00235474$0.00235474
-0.50%(1D)

今天 CORE ID (CID) 的价格

今天 CORE ID (CID) 的实时价格为 0.00235474 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CID 兑换 USD 的价格为实时更新。
CORE ID 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 83.05 USD
- CORE ID 当天价格变化为 -0.58%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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CORE ID (CID) 价格表现 USD

今天内，CORE ID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，CORE ID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004567505
在过去60天内，CORE ID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003445813
在过去90天内，CORE ID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005005265906392534

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.58%
30天$ -0.0004567505-19.39%
60天$ +0.0003445813+14.63%
90天$ +0.0005005265906392534+26.99%

CORE ID (CID) 价格分析

CORE ID 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00232009
$ 0.00232009$ 0.00232009

$ 0.00245479
$ 0.00245479$ 0.00245479

$ 0.02686939
$ 0.02686939$ 0.02686939

-2.01%

-0.58%

-14.61%

CORE ID (CID) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 83.05
$ 83.05$ 83.05

0.00
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什么是CORE ID (CID)

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CORE ID (CID) 资源

白皮书
官网

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CID 兑换为当地货币

1 CID 兑换 AUD
A$0.0038146788
1 CID 兑换 GBP
0.0019073394
1 CID 兑换 EUR
0.0022840978
1 CID 兑换 USD
$0.00235474
1 CID 兑换 MYR
RM0.0105727826
1 CID 兑换 TRY
0.0834048908
1 CID 兑换 JPY
¥0.3736265958
1 CID 兑换 RUB
0.2400892904
1 CID 兑换 INR
0.2027195666
1 CID 兑换 IDR
Rp37.9796721022
1 CID 兑换 PHP
0.1380113114
1 CID 兑换 EGP
￡E.0.1190792018
1 CID 兑换 BRL
R$0.014363914
1 CID 兑换 CAD
C$0.0033908256
1 CID 兑换 BDT
0.2872311852
1 CID 兑换 NGN
3.6507418012
1 CID 兑换 UAH
0.0995584072
1 CID 兑换 VES
Bs0.12480122
1 CID 兑换 PKR
Rs0.6557244478
1 CID 兑换 KZT
1.242596298
1 CID 兑换 THB
฿0.0817801202
1 CID 兑换 TWD
NT$0.0777535148
1 CID 兑换 CHF
Fr0.0021428134
1 CID 兑换 HKD
HK$0.0183198772
1 CID 兑换 MAD
.د.م0.0236415896