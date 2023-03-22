今天 Core Blockchain (XCB) 的价格

今天 Core Blockchain (XCB) 的实时价格为 0.063439 USD。目前其市值为 $ 3.89M USD。XCB 兑换 USD 的价格为实时更新。

Core Blockchain 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 11.93 USD

- Core Blockchain 当天价格变化为 -3.68%

- 其循环供应量为 61.26M USD

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