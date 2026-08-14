Coral Finance 今日价格

Coral Finance (CORL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 9.95%。当前 CORL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CORL。

Coral Finance 目前市值在 $ 12,619.5 排名第 #-，流通供应量为 242.58M CORL。过去 24 小时内，CORL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.14587，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CORL 在过去一小时内波动了 +0.09%，过去7 天内波动了 -16.11%。过去一天，总交易量达到 --。

Coral Finance（CORL）市场信息

市值 $ 12.62K$ 12.62K $ 12.62K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 52.02K$ 52.02K $ 52.02K 流通量 242.58M 242.58M 242.58M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Coral Finance 的当前市值为 $ 12.62K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CORL 的流通量为 242.58M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 52.02K。