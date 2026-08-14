Copper rStock 今日价格

Copper rStock (CPERR) 今日实时价格为 $ 36.22，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 CPERR 兑 USD 的汇率为 $ 36.22 每 CPERR。

Copper rStock 目前市值在 $ 494,087 排名第 #-，流通供应量为 13.64K CPERR。过去 24 小时内，CPERR 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 69,394,769，而历史最低价为 $ 13.96。

短期表现方面，CPERR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 119.38。

Copper rStock（CPERR）市场信息

市值 $ 494.09K$ 494.09K $ 494.09K 成交量（24H） $ 119.38$ 119.38 $ 119.38 完全稀释市值 $ 494.09K$ 494.09K $ 494.09K 流通量 13.64K 13.64K 13.64K 总供应量 13,640.348554455 13,640.348554455 13,640.348554455

Copper rStock 的当前市值为 $ 494.09K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 119.38。CPERR 的流通量为 13.64K，总供应量是 13640.348554455，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 494.09K。