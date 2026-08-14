Copper pot of wealth 今日价格

Copper pot of wealth (COOKWARE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.89%。当前 COOKWARE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 COOKWARE。

Copper pot of wealth 目前市值在 $ 250,764 排名第 #-，流通供应量为 893.26M COOKWARE。过去 24 小时内，COOKWARE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0020548，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，COOKWARE 在过去一小时内波动了 -1.29%，过去7 天内波动了 +141.77%。过去一天，总交易量达到 $ 30.99K。

Copper pot of wealth（COOKWARE）市场信息

市值 $ 250.76K$ 250.76K $ 250.76K 成交量（24H） $ 30.99K$ 30.99K $ 30.99K 完全稀释市值 $ 280.73K$ 280.73K $ 280.73K 流通量 893.26M 893.26M 893.26M 总供应量 893,256,608.4285299 893,256,608.4285299 893,256,608.4285299

Copper pot of wealth 的当前市值为 $ 250.76K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 30.99K。COOKWARE 的流通量为 893.26M，总供应量是 893256608.4285299，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 280.73K。