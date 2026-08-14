Copper Penguin 今日价格

Copper Penguin (COPPERPENGUIN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.46%。当前 COPPERPENGUIN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 COPPERPENGUIN。

Copper Penguin 目前市值在 $ 15,553.17 排名第 #-，流通供应量为 969.40M COPPERPENGUIN。过去 24 小时内，COPPERPENGUIN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，COPPERPENGUIN 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -4.52%。过去一天，总交易量达到 --。

Copper Penguin（COPPERPENGUIN）市场信息

市值 $ 15.55K$ 15.55K $ 15.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 15.55K$ 15.55K $ 15.55K 流通量 969.40M 969.40M 969.40M 总供应量 969,403,120.580339 969,403,120.580339 969,403,120.580339

Copper Penguin 的当前市值为 $ 15.55K, 它过去 24 小时的交易量为 --。COPPERPENGUIN 的流通量为 969.40M，总供应量是 969403120.580339，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.55K。