Convex CRV 价格 (CVXCRV)
今天 Convex CRV (CVXCRV) 的实时价格为 0.484162 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CVXCRV 兑换 USD 的价格为实时更新。
Convex CRV 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 940.29K USD
- Convex CRV 当天价格变化为 -3.18%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 CVXCRV兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 CVXCRV 价格信息的首选平台。
今天内，Convex CRV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0159273316901118。
在过去30天内，Convex CRV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1507605907。
在过去60天内，Convex CRV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4065392599。
在过去90天内，Convex CRV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.23434179080123623。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0159273316901118
|-3.18%
|30天
|$ -0.1507605907
|-31.13%
|60天
|$ +0.4065392599
|+83.97%
|90天
|$ +0.23434179080123623
|+93.80%
Convex CRV 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-3.39%
-3.18%
-24.37%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Convex CRV is a tokenized form of veCRV, a vote escrowed CRV token. It is revenue earning token which receives rewards from the Convex protocol and admin fees from the Curve protocol.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 CVXCRV 兑换 AUD
A$0.78434244
|1 CVXCRV 兑换 GBP
￡0.39217122
|1 CVXCRV 兑换 EUR
€0.46963714
|1 CVXCRV 兑换 USD
$0.484162
|1 CVXCRV 兑换 MYR
RM2.17388738
|1 CVXCRV 兑换 TRY
₺17.14901804
|1 CVXCRV 兑换 JPY
¥76.87524236
|1 CVXCRV 兑换 RUB
₽49.40389048
|1 CVXCRV 兑换 INR
₹41.69118982
|1 CVXCRV 兑换 IDR
Rp7,809.06342286
|1 CVXCRV 兑换 PHP
₱28.3961013
|1 CVXCRV 兑换 EGP
￡E.24.47923072
|1 CVXCRV 兑换 BRL
R$2.95822982
|1 CVXCRV 兑换 CAD
C$0.69719328
|1 CVXCRV 兑换 BDT
৳59.05808076
|1 CVXCRV 兑换 NGN
₦750.63508156
|1 CVXCRV 兑换 UAH
₴20.47036936
|1 CVXCRV 兑换 VES
Bs25.660586
|1 CVXCRV 兑换 PKR
Rs134.82459214
|1 CVXCRV 兑换 KZT
₸255.4922874
|1 CVXCRV 兑换 THB
฿16.8246295
|1 CVXCRV 兑换 TWD
NT$15.977346
|1 CVXCRV 兑换 CHF
Fr0.44058742
|1 CVXCRV 兑换 HKD
HK$3.76678036
|1 CVXCRV 兑换 MAD
.د.م4.86098648