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Convex CRV 价格 (CVXCRV)

USD

Convex CRV (CVXCRV) 实时价格图表

$0.484162
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-3.10%(1D)

今天 Convex CRV (CVXCRV) 的价格

今天 Convex CRV (CVXCRV) 的实时价格为 0.484162 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CVXCRV 兑换 USD 的价格为实时更新。
Convex CRV 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 940.29K USD
- Convex CRV 当天价格变化为 -3.18%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Convex CRV (CVXCRV) 价格表现 USD

今天内，Convex CRV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0159273316901118
在过去30天内，Convex CRV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1507605907
在过去60天内，Convex CRV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4065392599
在过去90天内，Convex CRV 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.23434179080123623

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0159273316901118-3.18%
30天$ -0.1507605907-31.13%
60天$ +0.4065392599+83.97%
90天$ +0.23434179080123623+93.80%

Convex CRV (CVXCRV) 价格分析

Convex CRV 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.474841
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$ 0.520101
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$ 6.16
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-3.39%

-3.18%

-24.37%

Convex CRV (CVXCRV) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 940.29K
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什么是Convex CRV (CVXCRV)

Convex CRV is a tokenized form of veCRV, a vote escrowed CRV token. It is revenue earning token which receives rewards from the Convex protocol and admin fees from the Curve protocol.

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Convex CRV (CVXCRV) 资源

官网

大家还在问：关于 Convex CRV (CVXCRV) 的其他问题

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CVXCRV 兑换为当地货币

1 CVXCRV 兑换 AUD
A$0.78434244
1 CVXCRV 兑换 GBP
0.39217122
1 CVXCRV 兑换 EUR
0.46963714
1 CVXCRV 兑换 USD
$0.484162
1 CVXCRV 兑换 MYR
RM2.17388738
1 CVXCRV 兑换 TRY
17.14901804
1 CVXCRV 兑换 JPY
¥76.87524236
1 CVXCRV 兑换 RUB
49.40389048
1 CVXCRV 兑换 INR
41.69118982
1 CVXCRV 兑换 IDR
Rp7,809.06342286
1 CVXCRV 兑换 PHP
28.3961013
1 CVXCRV 兑换 EGP
￡E.24.47923072
1 CVXCRV 兑换 BRL
R$2.95822982
1 CVXCRV 兑换 CAD
C$0.69719328
1 CVXCRV 兑换 BDT
59.05808076
1 CVXCRV 兑换 NGN
750.63508156
1 CVXCRV 兑换 UAH
20.47036936
1 CVXCRV 兑换 VES
Bs25.660586
1 CVXCRV 兑换 PKR
Rs134.82459214
1 CVXCRV 兑换 KZT
255.4922874
1 CVXCRV 兑换 THB
฿16.8246295
1 CVXCRV 兑换 TWD
NT$15.977346
1 CVXCRV 兑换 CHF
Fr0.44058742
1 CVXCRV 兑换 HKD
HK$3.76678036
1 CVXCRV 兑换 MAD
.د.م4.86098648