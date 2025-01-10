Contracoin 价格 (CTCN)
今天 Contracoin (CTCN) 的实时价格为 0.064347 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CTCN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Contracoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.90 USD
- Contracoin 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 CTCN兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 CTCN 价格信息的首选平台。
今天内，Contracoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Contracoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0206835581。
在过去60天内，Contracoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0459761438。
在过去90天内，Contracoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0206835581
|-32.14%
|60天
|$ +0.0459761438
|+71.45%
|90天
|$ 0
|--
Contracoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
0.00%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Launched on the 05/06/2018 by a team based in Australia to address the problems with the sale and purchase of real estate globally using the Contracoin CTCN Token as the method of payment.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 CTCN 兑换 AUD
A$0.10424214
|1 CTCN 兑换 GBP
￡0.05212107
|1 CTCN 兑换 EUR
€0.06241659
|1 CTCN 兑换 USD
$0.064347
|1 CTCN 兑换 MYR
RM0.28891803
|1 CTCN 兑换 TRY
₺2.27917074
|1 CTCN 兑换 JPY
¥10.21701666
|1 CTCN 兑换 RUB
₽6.56596788
|1 CTCN 兑换 INR
₹5.54092017
|1 CTCN 兑换 IDR
Rp1,037.85469341
|1 CTCN 兑换 PHP
₱3.77395155
|1 CTCN 兑换 EGP
￡E.3.25338432
|1 CTCN 兑换 BRL
R$0.39316017
|1 CTCN 兑换 CAD
C$0.09265968
|1 CTCN 兑换 BDT
৳7.84904706
|1 CTCN 兑换 NGN
₦99.76230186
|1 CTCN 兑换 UAH
₴2.72059116
|1 CTCN 兑换 VES
Bs3.410391
|1 CTCN 兑换 PKR
Rs17.91870909
|1 CTCN 兑换 KZT
₸33.9559119
|1 CTCN 兑换 THB
฿2.23605825
|1 CTCN 兑换 TWD
NT$2.123451
|1 CTCN 兑换 CHF
Fr0.05855577
|1 CTCN 兑换 HKD
HK$0.50061966
|1 CTCN 兑换 MAD
.د.م0.64604388