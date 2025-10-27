Context Layer（CXLYR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00013057 最低价 $ 0.00000535 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -0.15%

Context Layer（CXLYR）当前实时价格为 $0.00000713。过去 24 小时内，CXLYR 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。CXLYR 的历史最高价为 $ 0.00013057，历史最低价为 $ 0.00000535。

从短期表现来看，CXLYR 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -0.15%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Context Layer（CXLYR）市场信息

市值 $ 4.82K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 7.13K 流通量 675.61M 总供应量 1,000,000,000.0

Context Layer 的当前市值为 $ 4.82K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CXLYR 的流通量为 675.61M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.13K。