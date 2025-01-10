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Construct 价格 (STANDARD)

USD

Construct (STANDARD) 实时价格图表

$0.00331926
$0.00331926$0.00331926
0.00%(1D)

今天 Construct (STANDARD) 的价格

今天 Construct (STANDARD) 的实时价格为 0.00331926 USD。目前其市值为 $ 34.64K USD。STANDARD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Construct 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.94 USD
- Construct 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 10.44M USD

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Construct (STANDARD) 价格表现 USD

今天内，Construct 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Construct 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000348250
在过去60天内，Construct 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0036247248
在过去90天内，Construct 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0000348250-1.04%
60天$ +0.0036247248+109.20%
90天$ 0--

Construct (STANDARD) 价格分析

Construct 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 25.25
$ 25.25$ 25.25

--

--

+0.74%

Construct (STANDARD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 34.64K
$ 34.64K$ 34.64K

$ 10.94
$ 10.94$ 10.94

10.44M
10.44M 10.44M

什么是Construct (STANDARD)

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Construct (STANDARD) 资源

官网

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STANDARD 兑换为当地货币

1 STANDARD 兑换 AUD
A$0.0053440086
1 STANDARD 兑换 GBP
0.0026886006
1 STANDARD 兑换 EUR
0.0032196822
1 STANDARD 兑换 USD
$0.00331926
1 STANDARD 兑换 MYR
RM0.0149034774
1 STANDARD 兑换 TRY
0.1175681892
1 STANDARD 兑换 JPY
¥0.5235136872
1 STANDARD 兑换 RUB
0.336075075
1 STANDARD 兑换 INR
0.285290397
1 STANDARD 兑换 IDR
Rp53.5364441178
1 STANDARD 兑换 PHP
0.1939443618
1 STANDARD 兑换 EGP
￡E.0.1678217856
1 STANDARD 兑换 BRL
R$0.0200483304
1 STANDARD 兑换 CAD
C$0.0047797344
1 STANDARD 兑换 BDT
0.4048833348
1 STANDARD 兑换 NGN
5.1381480948
1 STANDARD 兑换 UAH
0.1407034314
1 STANDARD 兑换 VES
Bs0.17592078
1 STANDARD 兑换 PKR
Rs0.9256088436
1 STANDARD 兑换 KZT
1.7451341376
1 STANDARD 兑换 THB
฿0.1148132034
1 STANDARD 兑换 TWD
NT$0.1094028096
1 STANDARD 兑换 CHF
Fr0.0030205266
1 STANDARD 兑换 HKD
HK$0.0258238428
1 STANDARD 兑换 MAD
.د.م0.0333917556